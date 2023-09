Investito da treno mentre guarda i fuochi d’artificio, morto 27enne

Tragedia in Calabria, un 27enne è morto dopo essere stato investito da un treno mentre guardava i fuochi d'artificio.

Un momento di festa che si è trasformazione in tragedia. Un giovane di 27 anni è morto nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 settembre a Campora San Giovanni, frazione di Amantea, in provincia di Cosenza, dopo essere stato travolto da un treno in corsa mentre stava ammirando dei fuochi d’artificio.

Nella località tirrenica erano in corso di svolgimento i festeggiamenti in onore di San Francesco, patrono della Calabria. Secondo la ricostruzione dei fatti, il giovane si sarebbe ritrovato lungo i binari per motivi ancora da comprendere.

I soccorsi e le indagini

Il 27enne sarebbe stato quindi travolto senza scampo dall’Intercity 794 in transito, sul quale erano presenti diversi passeggeri. Sul posto dove si è consumata la tragedia sono giunti i soccorsi, ma per il giovane non ci sarebbe stato nulla da fare.

Sono in corso le indagini per comprendere meglio quanto accaduto. Si cerca di accertare perché il giovane si fosse avvicinato così tanto alle rotaie. In base alle prime ipotesi, il 27enne si sarebbe posizionato a ridosso dei binari probabilmente per assistere meglio allo spettacolo pirotecnico.