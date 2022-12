Invita a casa i parenti per cena ma fa pagare loro il conto, l’incredibile storia

Invita i parenti per il cenone di Natale, ma chiede agli invitati di pagare il conto. Una donna, vedova e pensionata, ha ammesso di far pagare i suoi cari, dicendo che sì, protestano, ma a lei non interessa. Caroline Duddridge, 63 anni, come racconta il Sun, è mamma di cinque figli e nonna di sei bimbi e fa pagare tutti (compreso il nipotino di 3 anni) per la cena di Natale: la cifra è di 15 sterline per i figli, 10 per le figlie (hanno entrambe un lavoro part time e dunque la donna ha deciso che pagano meno), 5 per i nipoti sopra i 5 anni e 2,50 sterline per i bimbi più piccoli.

E non è l’unica: un sondaggio del Sun rivela che il 58% dei lettori si è mostrato d’accordo con Caroline. Il 21% si è schierato contro, e il 21% non ha preso posizione.

“A novembre – ha spiegato la donna ai media – entro nel mio conto bancario online e guardo chi ha pagato la sua quota. Chi non l’ha ancora fatto, ha tempo fino al 1 dicembre. Telefono a chi si è dimenticato per ricordarlo e so che qualcuno si lamenta e inventerà qualche scusa, e allora chiederò poi il conto alla cena. Tanto più quest’anno in cui i prezzi stanno salendo. Passo molto tempo cercando di trovare gli ingredienti ai prezzi più economici, ma ogni settimana riesco a permettermi sempre meno con il mio budget e dunque devo fare delle scelte per soddisfare tutti i miei 12 ospiti. Non accetto pagamenti in ritardo e i miei parenti lo sanno. Chi non paga, non viene invitato. Ma tutti finora hanno sempre pagato. So che molte persone mi criticheranno, ma non mi infastidisce. Non sono spilorcia, voglio solo dividere i costi della cena tra tutti”.