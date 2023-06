Ignoti hanno danneggiato la vetrina esterna, per poi entrare nell'istituto di credito

I carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti questa mattina in una banca in via Principe di Piemonte dove poco prima ignoti avevano danneggiato la vetrina esterna, per poi entrare nell’istituto di credito.

I malviventi sono poi usciti senza prendere nulla e sono scappati. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per far luce sull’accaduto.