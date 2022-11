Ischia, frana travolge abitazioni: quattro dispersi tra cui un neonato

Risulta dispersa una famiglia composta da marito, moglie e un neonato e una 25enne

Quattro persone risultano disperse a Casamicciola, sull’isola d’Ischia, dove una frana si è verificata intorno alle ore 5 a causa del temporale che si è abbattuto sull’isola nella notte. Risulta dispersa una famiglia composta da marito, moglie e un neonato e una 25enne. La frana si è generata nella parte alta di via Celario e ha raggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice, travolgendo due abitazioni e alcune auto in sosta, trascinate fino al mare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Protezione civile.

