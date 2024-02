Istituto ‘Florio’ Erice: masterclass su bakery e cioccolateria con due chef belgi

Si tratta di due professionisti con esperienze di grande prestigio

L’Istituto Superiore ‘Florio’ ospiterà dal 5 al 9 febbraio, nella sede centrale di via Barresi, una Masterclass con gli chef belga Stijn Van Kerckhoven e Gilles Discart nell’ambito del Progetto Erasmus+ KA121 “Invited experts”. Si tratta di due professionisti con esperienze di grande prestigio. Lo chef Stijn Van Kerckhoven, Ambassadeur du Pain, docente presso la Sint Jozef school di Geel, freelance bakery consulting, formatore ALMA, a marzo 2023 ha ottenuto la medaglia d’argento al 3° Best of Mondial du Pain svoltosi a Tokyo. Gilles Discart, maître chocolatier e pastry chef, docente presso la Sint Jozef school di Geel, ha partecipato a contest nazionali e internazionali di cioccolateria. Ha vinto come studente nel 2013 la medaglia d’argento AEHT nella categoria pastry.

Dal vivo

Gli chef coinvolgeranno alunni e docenti in masterclass su bakery e cioccolateria. Mostreranno dal vivo il loro metodo di lavoro realizzando alcuni dei loro prodotti più celebri. Per la Masterclass Bakery con l’esperto Stijn Van Kerckhoven, gli alunni della scuola di supporto alle attività saranno Andrea Duca, Samuel Rega e Andrea Ruggirello della 5CE. Vittorio Caruso della 4CE e Michela Lauria della 4CSE. Per la Masterclass Cioccolateria con esperto Gilles Discart gli alunni di supporto saranno: Aurora Agueli, Francesco Caradonna e Noemi Coppola della 3P. Il professor Antonino Peraino, che ha coordinato l’organizzazione delle masterclass, sarà presente per la supervisione delle attività.

Occasione importante

“Un’occasione importante per i nostri alunni che avranno l’opportunità di formarsi con docenti prestigiosi – dice la Dirigente Scolastica, Pina Mandina -. Professionisti che dedicano tempo al loro studio e alla rivisitazione delle loro ricette. Trasferiranno ai nostri ragazzi competenze preziose per l’arricchimento delle tecniche per la lavorazione del cioccolato”.