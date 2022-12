Italia, ecco dove si muore di più: in calo mortalità da “effetto Covid”

La percentuale di mortalità sta piano piano tornando ai livelli precedenti alla pandemia

La regione italiana in cui si muore di più in Italia nel 2022 è la Liguria, conclamata anche la più vecchia d’Italia, visto l’alto numero di anziani presenti nel territorio, sia autoctoni che provenienti da altri Paesi. La percentuale è dell’1,29 % ricavata in base alla totalità degli abitanti, 1.509.227, e dei decessi mensili, 19.435 (dati Istat). Primato che non smentisce il 2020 secondo cui la Liguria deteneva una percentuale di mortalità dell’1,71%. Nel 2021 la regione ligure è stata invece superata dal Molise con un rapporto percentuale abitanti/decessi dell’1,53%.

Sempre nel 2022 le regioni che dividono il primato del minor numero di morti in Italia, sono con lo 0,9% il Lazio e la Campania, regione quest’ultima che continua ad essere la più giovane del Belpaese con un’età media degli abitanti di 43,6 anni. A seguire Lombardia (0,92%), Veneto (0,93%), Puglia (0,94%), Emilia Romagna (1,01%) e Sicilia (1,02%).

In Italia, secondo dati Istat forniti fino al 31 ottobre 2022 si registra un totale di morti di 531.125. L’anno precedente il numero di morti è stato di 709 mila persone e nel 2020 di 746.146, ovvero 100.526 in più rispetto alla media 2015-2019, dato che attesta l’impatto del Covid19.

Ciò che conforta è che in Italia, Paese purtroppo sempre più vecchio e con meno abitanti, la percentuale di mortalità sta tornando ai livelli precedenti alla pre-pandemia. Nel 2019 infatti il numero dei decessi si attestava a circa 647.000 unità.