Italia, i convocati per Albania e Austria: torna Chiesa

Il ct Roberto Mancini ha diramato la lista dei 31 convocati per le amichevoli con Albania e Austria: c'è Chiesa, presente un 16enne!

Fa male, anzi malissimo, non partecipare per la seconda volta consecutiva ai Mondiali, in partenza tra poco meno di dieci giorni in Qatar. L’Italia di Roberto Mancini, però, deve guardare avanti, approfittandone per lavorare e sperimentare in modo da farsi trovare pronta in vista delle Final Four di Nations League e per le qualificazioni ad Euro 2024 in programma nel 2023.

In vista delle amichevoli contro Albania e Austria, fissate per il 16 e 20 novembre, il commissario tecnico azzurro ha diramato la lista dei convocati.

Tra i 31 calciatori a disposizione dell’allenatore di Jesi, spicca il ritorno di Federico Chiesa, ormai totalmente recuperato e in cerca della miglior condizione fisica in vista della seconda parte di stagione tra Juventus e Italia.

Presenti, inoltre, anche i baby juventini Nicolò Fagioli e Fabio Miretti, ma la sorpresa più grande si chiama Simone Pafundi, baby fantasista di soli 16 anni in forza all’Udinese.

Ecco i 31 azzurri a disposizione di Mancini per Albania-Italia e Austria-Italia

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Empoli).

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Emerson Palmieri (West Ham), Federico Gatti (Juventus), Pasquale Mazzocchi (Salernitana), Giorgio Scalvini (Atalanta), Rafael Toloi (Atalanta).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Sassuolo), Fabio Miretti (Juventus), Matteo Pessina (Monza), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain).

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Vincenzo Grifo (Friburgo), Simone Pafundi (Udinese), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (West Ham), Nicolò Zaniolo (Roma).