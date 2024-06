Turismo, luglio potrebbe essere un mese da record per l’Italia

Sarà un turismo infernale in Italia nell'imminente mese di luglio. Le previsioni per le prossime settimane e il record nel mirino

Sarà un turismo infernale in Italia nell’imminente mese di luglio. Grazie agli studi dell’istituto Demoskopika pubblicato in anteprima da ANSA, si segnala come ci sarà un forte incremento dei flussi turistici in Italia nel mese in arrivo. Secondo le previsioni, infatti, saranno ben 18,2 milioni gli arrivi e 75,6 milioni di presenze, con una crescita per il nostro Paese rispettivamente pari all‘1,5% e all’1,0% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Turismo, in Italia boom di stranieri e spesa turistica

Secondo l’analisi, in crescita anche il numero dei turisti stranieri in Italia. Loro, infatti, saranno poco meno di 10 milioni (+3,6%) pari al 54,8% del totale degli arrivi previsti con 38,8 milioni di presenze (+2,0%). La spesa turistica, invece, potrebbe toccare circa 17,9 miliardi di euro con +3,2% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Turismo, Rio: “Tendenza in crescita anche per il mese di luglio”

Inoltre, secondo quanto analizzato dal presidente di Demoskopika Raffaele Rio, le cifre potrebbero essere anche più alte, pari a circa 19,3 milioni di arrivi e 78,6 milioni di presenze, con una crescita prevista anche rispetto all’anno del boom nel 2019. “Le nostre previsioni confermano, anche per il mese di luglio, una tendenza in crescita dei flussi turistici nel nostro paese. Da evidenziare, inoltre, che secondo le nostre stime, si potrebbe registrare, per il mese osservato, il livello di internazionalizzazione più alto dal 2010 sia per gli arrivi che per le presenze” – ha spiegato Rio.