In Italia per matrimonio: 33enne americano cade da burrone e muore

E’ una triste e beffarda fine quella di Michael Shelton, il turista americano 33enne cauduto in un burrone a Positano. Dal 23 maggio scorso, data del tragico episodo, l’uomo, residente in California, giunto nella località campana per un matrimonio con i suoi familiari, era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale del Mare. Fatale la caduta da un’altezza di 20 metri da un muretto della Grotta del Grado, sul sentiero che da Montepertuso porta a Positano.

Traumi gravi

Troppo gravi i politraumi che ne avevano reso necessario il trasporto in elicottero nell’ospedale napoletano, sino al tragico epilogo. Sul suo incidente sono in corso indagini. Sotto accusa l’assenza di protezioni sul muretto.