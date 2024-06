Il trionfo dell’Italia all’Europeo U17: c’è anche la firma del palermitano Lauricella

Dai campetti a Brancaccio sino al tetto d'Europa con l'Italia Under 17: la favola del giovane talento palermitano

I baby azzurri ce l’hanno fatta. Dopo un percorso esaltante, costellato da vittorie e prestazioni di altissimo livello, l‘Italia Under 17 si è aggiudicata infatti l’Europeo under 17, battendo nella finalissima di Malta con un netto 3-0 il Portogallo. Tra i protagonisti del trionfo tricolore c’è anche un pizzico di Sicilia. Già, perchè tra i giovani campioni figura Giovanni Lauricella, esterno offensivo nato a Palermo. Ma chi è Giovanni Lauricella? Andiamo a scoprirlo insieme.

La carriera di Giovanni Lauricella: da Brancaccio a Sassuolo

Nato come detto a Palermo l’11 gennaio 2007, Lauricella ha iniziato a giocare nel quartiere Brancaccio. Le sue qualità si palesano sin da subito, a tal punto che la Fair Play Messina decide di portarlo in riva allo Stretto nel 2019. Giovanni inizia come prima punta con gli Esordienti per poi diventare seconda punta ed esterno d’attacco nei Giovanissimi. Il ragazzo di Brancaccio riesce a mettersi in luce con una caterva di gol tanto che, nel 2021, arriva la chiamata più importante, quella del Sassuolo, che decide di puntare su di lui portandolo in Emilia Romagna.

L’Empoli punta su di lui: il trionfo agli Euro U17

Tornato a Messina per completare le scuole medie, nel 2022 segna 17 gol nella squadra siciliana. Le sirene della Serie A tornano così a risuonare: nel gennaio del 2023 si fa avanti l’Empoli che lo chiama e gli affida la fascia. Grazie anche alla sua forza atletica segna 6 reti in 18 presenze, arrivando ad esordire in Primavera e conquistando la convocazione tra gli Under17. Il palermitano, da ala con l’Empoli si trasforma in nazionale in esterno basso e con la maglia numero 18 è salito sul tetto d’Europa. Tra i campioni azzurri, dunque, c’è anche Giovanni Lauricella: l’impressione è che, per il talento di Brancaccio, il meglio debba ancora venire.

