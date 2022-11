Kanye West torna su Twitter e annuncia nuova corsa alla Casa Bianca

Il rapper di nuovo sul social di Elon Musk dopo che il suo account era stato bloccato nelle scorse settimane

“Prova prova, sto vedendo se il mio Twitter è sbloccato”, seguito da un eloquente “shalom”. Kanye West, che ora si fa chiamare Ye, è tornato sul Twitter di Elon Musk dopo che il suo account era stato bloccato nelle scorse settimane a causa di un post antisemita.

Nelle stesse ore, in un video pubblicato per sfoggiare i capi del suo marchio di abbigliamento “YE24”, Kanye West ha dichiarato anche che intende candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti nel 2024. Già nel 2020 il rapper aveva corso per le presidenziali da indipendente, raccogliendo circa 60.000 voti nei dodici Stati nei quali compariva sulla scheda elettorale (in tutti gli altri aveva mancato la scadenza per presentare la sua candidatura).