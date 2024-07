Kekko dei Modà annuncia lo stop alla musica: “Devo fermarmi e riflettere”

"Credo di avere bisogno ancora del tempo necessario per capire se in futuro potrò riprendere la mia attività discografica e di frontman"

Kekko Silvestre, il leader dei Modà, ha lasciato senza parole tutti i suoi fan annunciando uno stop dalla musica sul suo profilo Instagram.

Il cantante racconta di aver preso questa decisione per riflettere sul suo futuro artistico. Il post condiviso per dare la notizia arriva in una data speciale, ovvero, il primo concerto della band a San Siro di dieci anni fa.

Il post sui social di Kekko Silvestre

“Ciao a tutti romantici, manco da un po’ e vi chiedo scusa. Vi scrivo oggi a 10 anni dal nostro primo San Siro, un sogno che ci avete aiutato a realizzare e per cui vi saremo grati tutta la vita”, inizia Kekko nella didascalia del post. Nella seconda parte del messaggio, il cantante spiega i motivi personali dietro la sua pausa dalla musica: “Credo di avere bisogno ancora del tempo necessario per capire se in futuro potrò riprendere la mia attività discografica e di frontman, ma fino a quel momento non mi sento di poter promettere nulla. Mi scuso con tutti voi, e con i Modà (con cui siamo più uniti che mai). Ad oggi non posso fare altro che accettare questo momento e ascoltarmi…sicuro che mi possiate capire. Vi amo”.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI