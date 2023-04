Lavoro, KFC cerca personale per i ristoranti: ecco dove e come inviare la domanda

Ecco le opportunità, le sedi e come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro in KFC. La storica azienda americana specializzata nel fast food, presente con alcuni ristoranti in Italia, è alla ricerca di alcune figure professionali da inserire nello staff.

I profili richiesti

Sono numerose le figure professionali che KFC ricerca per gli store presenti in Italia. Eccone alcuni: Team Member, Team Member Cook, Restaurant General Manager, Assistant Restaurant General Manager. Le selezioni sono aperte a diplomati e laureati. I requisiti variano in base al ruolo scelto.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Kfc

La Kentucky Fried Chicken (letteralmente “pollo fritto del Kentucky”), sigla KFC, è una catena statunitense di fast food specializzata nel pollo fritto, preparato secondo una ricetta tenuta segreta sin dalla sua creazione, che in base a quanto dichiarato dalla società è costituita da 11 erbe e spezie. I 30 locali KFC in Italia sono gestiti totalmente in franchising.