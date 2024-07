L’atleta Jaan Roose ha attraversato “a piedi” lo Stretto di Messina, sfuma il record mondiale

Durante la partenza dalla Calabria diversi sostenitori si sono radunati per assistere l'atleta in questa sua missione

L’atleta di slackline Red Bull Jaan Roose ha attraversato lo Stretto di Messina camminando su una fettuccia larga 1,9 cm, a una altezza di oltre 200 metri sul livello del mare. Si tratta di un percorso lungo oltre 3,5 chilometri, equivalente alla distanza che separa la costa calabrese da quella siciliana. La riuscita dell’attraversamento non ha consentito all’estone di infrangere il record mondiale di slackline per via di una caduta nel momento in cui mancavano poco meno di 80 metri all’arrivo. Tuttavia per l’atleta rimane comunque la soddisfazione di aver ottenuto ugualmente un buon risultato.

Per Jaan Roose è comunque un buon risultato

Durante la partenza dalla Calabria diversi sostenitori si sono radunati per assistere l’atleta in questa sua missione. Lo stesso è accaduto all’arrivo in Sicilia, precisamente a Torre Faro (Messina) ad un’altezza di 230 metri. L’impresa è stata denominata “Messina Crossing” e ha avuto inizio alle 8:30 da Santa Trada a Villa San Giovanni. La traversata ha avuto una durata di 2 ore 57 minuti e 9 secondi, per una distanza di 3,5 chilometri.

