La Nuoto Catania perde con onore contro l’AN Brescia

Ottima prova della Nuoto Catania contro i più quotati avversari della AN Brescia Leonessa. Etnei perdono 11-8.

Ottima prova della Nuoto Catania contro i più quotati avversari della AN Brescia Leonessa. Alla piscina Scuderi vincono gli avversari per 11-8 ma la partita è stata vibrante fino al termine con una prestazione super dei catanesi. L’inizio di gara vede gli ospiti andare in vantaggio portandosi sul 2-0 nei primissimi minuti di gioco. Tutto sembrava presagire a un incontro a senso unico vista la caratura della squadra ospite, invece i ragazzi del tecnico Giuseppe Dato sono rimasti in partita. Per tutta la gara si è vista tanta grinta e anche alcune super parate del portiere Caruso. Alla fine vincono i vice campioni d’Italia ma la squadra catanese non ha per niente demeritato. Enrico Caruso nonostante la sconfitta resta fiducioso vista “l’ottima prestazione che ci dà morale per affrontare le squadre che lottano con noi per la salvezza”.