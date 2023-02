Tutto pronto per la Priata, la festa di Carnevale dei quartieri Noce e Malaspina

La parata di Carnevale si terrà a Palermo domenica 19 febbraio, alle 16, con la partenza da piazza Leonardo Sciascia dei carri allegorici

La festa più allegra dell’anno è ormai alle porte e diversi quartieri di Palermo si preparano a festeggiare il Carnevale in compagnia di grandi e piccini. Nelle zone della Noce e del Malaspina, con il patrocinio delle circoscrizioni quinta e ottava, la parata sarà domenica 19 febbraio, alle 16, con partenza da piazza Leonardo Sciascia.

Calendario ricco di eventi

Tanti gli organizzatori che hanno lavorato in sinergia per stilare un calendario ricco di eventi, iniziati già la scorsa settimana. Una particolarità di questo carnevale sarà proprio il nome, inventato ad hoc per l’occasione: la Priata. Il nome deriva dal Prio (divertimento in italiano), una maschera ideata come emblema della sicilianità, tema centrale dell’evento. Già alle 15:00, a piazza Leonardo Sciascia, si potrà trovare uno stand di trucco per i bambini, a cura degli studenti della scuola dei mestieri Eris. Alle 16:00 è prevista la partenza della sfilata guidata da un carro decorato e accompagnata da musica e dall’esibizione di trampolieri. Il luogo di arrivo sarà il Laboratorio Sociale Malaspina, in via Boito 7, dove si potrà assistere a un’esibizione di capoeira del gruppo Capoeira Da Bahia – Palermo e a seguire ci sarà una festa in maschera durante la quale verrà offerta una merenda.

Gli organizzatori: “Coinvolgere bambini in attività stimolanti e divertenti”

«Ogni realtà ha messo a disposizione la propria esperienza e le proprie idee per realizzare al meglio l’evento e coinvolgere in attività stimolanti e divertenti i bambini – spiegano gli organizzatori -. Nelle due settimane precedenti abbiamo anche organizzati un laboratorio di maschere di stoffa a cura della Sartoria Sociale e uno laboratorio InventaStorie, realizzato negli spazi della Parrocchia Santa Teresa, a cura dell’Onlus ComeUnaMarea. La sfilata sarà un momento di gioia e di libertà in cui bambini e famiglie potranno divertirsi tra maschere, colori e musica».