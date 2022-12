La piscina del National Mall diventa una pista di pattinaggio

Il "National Mall" di Washington D.C. tra il Lincon Memorial ed il Campidoglio è uno dei punti più visitati della capitale degli Stati Uniti, ma in queste ore c'è un motivo in più per visitarla

Il “National Mall” di Washington D.C. tra il Lincon Memorial ed il Campidoglio è uno dei punti più visitati della capitale degli Stati Uniti, ma in queste ore c’è un motivo in più per visitarla. A causa della storica tempesta invernale che sta colpendo il paese, le acque della piscina del Lincoln Memorial si sono trasformate in una lastra di ghiaccio ghiaccio e la gente ne approfitta per usarla come una pista di pattinaggio.