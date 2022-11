La tradizione siciliana con “Storii. Tra il Serio e il Faceto”

Chorió – narrazioni sonore è la rassegna organizzata dalla cooperativa Le Baccanti di Palermo, con il sostegno del Comune di Palermo – assessorato alle Culture e del Ministero della Cultura.

Un percorso che prevede workshop, incontri, spettacoli e concerti, che si svolgeranno presso l’EcoMuseo del Mare Memoria Viva nel quartiere Settecannoli e l’Istituto Ascione nel quartiere Borgonuovo di Palermo.

Venerdì 18 novembre, all’EcoMuseo del Mare Memoria Viva (alle 10 matinée per le scuole e alle 21 per il pubblico), Storii. Tra il Serio e il Faceto, spettacolo con voce e chitarra di Oriana Civile, istrionica cantante appassionata della tradizione musicale siciliana e Nino Nobile.

Un vero e proprio viaggio che attraversa la Sicilia, dissotterrando il passato e illuminandone i volti che l’hanno in qualche modo segnato. Lo sguardo è attento e all’occorrenza denuda rabbia, contestazione, talvolta amarezza. La musica siciliana è come il popolo siciliano; lo riflette in tutto e per tutto, nel bene e nel male, nella gioia e nel dolore, nel serio e nel faceto. Questo ha spinto Oriana Civile a creare lo spettacolo che condurrà il pubblico tra lacrime e risate, tra battute irriverenti e corteggiamenti solenni, tra riflessione e spensieratezza; in una parola tra opposti, che in quest’isola meravigliosa si respingono e si attraggono in una visione quasi schizofrenica della realtà. La forza prorompente dei sentimenti più profondi si fonda con l’ironia e i doppi sensi di una terra da sempre abituata a prendersi poco sul serio, ma che è capace di commuovere profondamente anche gli animi più duri. Lo spettacolo racconta storie personali e storie collettive, storie individuali e storie universali. Vita semplice di individui comuni e vita complicata di gente speciale. Il percorso si snoda tra le contraddizioni di una terra straripante di luce e proprio per questo carica di ombre. Il repertorio spazia dal folk revival al cantautorato dialettale, con composizioni originali di Oriana Civile.

Oriana Civile cantante, attrice, autrice siciliana, è un’interprete unica e preziosa del repertorio musicale di tradizione orale della sua terra. Ha calcato importanti palcoscenici internazionali e ha all’attivo numerose collaborazioni con artisti italiani e internazionali, tra cui Roy Paci, Mario Incudine, Antonio Putzu, Calogero Ricciardello, Salvo Piparo, Marco Corrao, Pierre Vaiana, Salvatore Bonafede e altri. Ha preso parte a diverse produzioni discografiche e ha realizzato tre album da solista: STORII – tra il Serio e il Faceto (pubblicato nel 2022 per l’etichetta Suoni Indelebili), Canto di una vita qualunque (autoproduzione, 2016 – che contiene i brani dell’omonimo spettacolo di teatro-canzone da lei scritto, diretto e interpretato) e Arie di Sicilia (di Oriana Civile e Maurizio Curcio, OnAir Records, 2009). Ha inoltre collaborato a numerose produzioni cinematografiche.