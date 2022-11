I ladri delle auto Fca, a Catania 22 furti in 40 giorni: 6 arresti

Scoperta una banda che operava in città e in alcuni comuni della provincia. Nel mirino soprattutto Fiat 500, Panda e Punto, Lancia Y, Alfa Romeo Giulietta e Jeep Renegade

Scoperta una banda di ladri specializzata nel furto di auto del gruppo Fca che operava in provincia di Catania. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della compagnia di Caltagirone e dei reparti speciali che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Calatino, nei confronti sei persone.

Secondo l’accusa, il gruppo era operativo a Catania e in altri comuni dell’hinterland. Fra questi soprattutto Caltagirone, Grammichele e Misterbianco. Secondo la Procura di Caltagirone, che ha coordinato le indagini dei carabinieri, “l’associazione razziava autovetture su commissione, tra le quali prediligeva veicoli prodotti dal gruppo automobilistico Fca, in particolare, Fiat 500, Panda e Punto, Lancia Y, Alfa Romeo Giulietta e Jeep Renegade, che venivano ‘cannibalizzati’ per rivenderne le varie componenti o per effettuare estorsioni con il metodo del ‘cavallo di ritorno”.

Secondo gli investigatori, la banda avrebbe commesso 22 furti in 40 giorni, trasformando l’attività illecita in una vera e propria professione. Inoltre, è stato accertato che tre dei destinatari del provvedimento cautelare erano percettori del Reddito di cittadinanza.