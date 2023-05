Ladri in scuola a Villaseta, smontato l’autoclave dell’istituto: si indaga

Ladri in azione nelle scorse ore in una scuola di Villaseta, ad Agrigento. Ignoti si sono introdotti portando via l'autoclave.

Vandali nuovamente in azione all’istituto comprensivo “Quasimodo” di Villaseta, ad Agrigento. Ignoti si sarebbero introdotti durante le ore notturne all’interno del plesso della scuola dell’infanzia “Agazzi” di viale Kennedy.

In base alle prime informazioni, i malviventi avrebbero smontato e portato via l’autoclave della struttura scolastica. A compiere l’amara scoperta sono stati gli operatori scolastici l’indomani mattina, al momento dell’apertura della scuola.

Secondo le prime stime, il danno compiuto nella scuola ammonterebbe a circa 200 euro. Immediatamente è scattata la denuncia di quanto accaduto, con i carabinieri che hanno avviato le indagini per fare luce sulla vicenda.