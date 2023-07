Lagalla dopo i concerti a Palermo: “Dimostrazione della voglia di eventi di questa città”

Palermo ha vissuto nell'arco di una settimana un po' di eventi che hanno giovato alla città, culturalmente e economicamente, dalle due date di Vasco Rossi al concerto di ieri Radio Italia Live.

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha commentato con entusiasmo questa serie di eventi: “In una settimana Palermo ha risposto con entusiasmo ai grandi concerti, a dimostrazione della voglia di eventi di questa città. Prima le due serate con Vasco Rossi allo stadio Renzo Barbera e poi il concerto di Radio Italia al Foro Italico sono state feste che hanno messo insieme tante generazioni”.

“Eventi che non devono diventare episodi isolati in una stagione che proseguirà fino all’autunno con i concerti ai Cantieri culturali della Zisa e al velodromo. Il mio ringraziamento alle forze dell’ordine che hanno permesso di far svolgere gli eventi in sicurezza e alle squadre di RAP e RESET che già da stanotte stanno impiegando il massimo sforzo per ripulire le strade e il prato del Foro Italico”.