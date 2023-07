Lago di Garda, ritrovato messaggio in bottiglia risalente a 11 anni fa

L'amministrazione comunale ha lanciato un appello per ritrovare Sabrina e Dennis, gli autori del messaggio riemerso dal Lago di Garda

Un messaggio in bottiglia, risalente a circa undici anni fa, è stato rinvenuto sul lago di Garda.

A scriverlo, tempo, fa una coppia formata da due cittadini tedeschi il 9 agosto del 2012: “Caro Lago di Garda, con questo messaggio in bottiglia ci auguriamo che le nostre famiglie, i nostri amici e noi restiamo sempre felici e in salute. Rimani bello e limpido come lo sei oggi”.

Il Comune lancia l’appello per ritrovare la coppia

Il messaggio in bottiglia è stato ritrovato a Malcesine, una località della sponda veronese del lago di Garda. “Due persone”, fanno sapere dall’ufficio Turismo del Comune, “hanno preso il recipiente e lo hanno portato con sé in una pizzeria del paese, dove avevano prenotato il pranzo. Qui lo hanno consegnato al titolare del locale, chiedendo che venisse consegnato all’amministrazione comunale”.

Il messaggio è scritto a mano e firmato da Sabrina e Dennis, presumibilmente una coppia di Amburgo che era stata in vacanza sul Lago di Garda e si era trovata bene al punto da consegnare alle acque un testo beneaugurante per le loro vite e per il futuro dello stesso lago. “Purtroppo”, spiegano dal Comune di Malcesine, “nell’aprire la bottiglia, quest’ultima si è rotta. Ma il biglietto lo custodiamo gelosamente”. L’amministrazione comunale ha lanciato un appello per ritrovare Sabrina e Dennis in modo da poter “per regalare loro un’esperienza da ricordare”.