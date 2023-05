Lampedusa, Csa-Cisal: “Subito incontro per tutelare gli operatori hotspot”

"Hanno lavorato in condizioni precarie e spesso con retribuzioni erogate in ritardo", commentano i sindacalisti

“Chi per anni ha lavorato nell’Hotspot di Lampedusa, garantendo accoglienza e assistenza per migliaia di migranti arrivati spesso in condizioni disperate, non può essere messo da parte di punto in bianco: chiediamo che gli operatori siano tutelati e garantiti, nonostante il cambio di gestione con l’affidamento alla Croce Rossa italiana a partire dal prossimo giugno, rimanendo al loro posto”. Lo scrivono Giuseppe Badagliacca, Vincenzo Lo Re e Clara Crocè del sindacato Csa-Cisal in una nota inviata al Presidente della Croce Rossa italiana Rosario Valastro, al Prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa e al Commissario all’emergenza migranti Valerio Valenti.

“Gli operatori hanno lavorato in condizioni precarie e spesso con retribuzioni erogate in ritardo – continuano i sindacalisti – Per questo non è accettabile che la Croce Rossa proceda alla selezione del personale senza tenere conto delle norme vigenti che prevedono le clausole sociali e dei Contratti nazionali collettivi per la salvaguardia dei posti di lavoro e della continuità dei servizi. Per questo chiediamo che si tenga immediatamente un incontro fra le parti”.