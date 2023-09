Lampedusa, elisoccorso per giovane in arresto cardiaco e 5 donne in stato gravidanza

Dopo la nuova ondata di sbarchi e trasferimenti, sono 4.457 i migranti ospiti all'hotspot. Tra loro 257 minori non accompagnati

Un giovane migrante con i postumi di un arresto cardiaco è stato trasferito nella tarda serata di ieri in elisoccorso da Lampedusa all’ospedale di Caltanissetta. Sempre nella notte cinque donne, tutte in stato di gravidanza, sono state trasferite in elisoccorso all’ospedale di Agrigento.

Tregua sull’isola, notte senza sbarchi

Notte senza sbarchi a Lampedusa. La notte scorsa non si sono registrati arrivi di barchini di migranti sull’isola. Il giorno precedente erano arrivate oltre 5.000 persone in poche ore.

All’hotspot in 4.457, tra cui 257 minori non accompagnati

Dopo la nuova ondata di sbarchi e i trasferimenti in altri centri, sono 4.457 i migranti ospiti all’hotspot. Tra loro ci sono anche 257 minori non accompagnati. Previsti oggi nuovi trasferimenti per alleggerire la struttura di contrada Imbriacola. I primi a partire sono 453 migranti sulla nave Lampedusa diretta a Trapani. Altri 480 saranno trasferiti con la nave Veronesi diretta ad Augusta. E, ancora, 700 sulla nave di linea Galaxy e, infine, 300 sulla nave militare Orione diretta a Catania.