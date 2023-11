Migranti, 417 persone presenti all’hotspot di Lampedusa: oggi altri trasferimenti

In programma altri trasferimenti di migranti dall'hotspot di Lampedusa. Ecco quali saranno gli spostamenti odierni.

Proseguono le operazioni di svuotamento dell’hotspot di Lampedusa, dove sono ancora presenti diverse centinaia di migranti giunti sull’isola attraverso i diversi viaggi della speranza.

Nella mattinata di venerdì 17 novembre al centro di prima accoglienza di contrada Imbriacola si contano 417 persone. Tra queste vengono segnalati 103 minori non accompagnati.

Migranti, i trasferimenti in programma

Nelle prossime ore è previsto il trasferimento di 218 migranti a bordo di una nave, con direzione Porto Empedocle (Agrigento). L’arrivo in città è previsto per la serata di oggi.

Un ulteriore trasferimento di 180 migranti è previsto per il pomeriggio. Lo spostamento degli ospiti dell’hotspot avverrà in aereo e avrà come tappa finale l’aeroporto di Roma Fiumicino.