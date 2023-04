Lampedusa, perde la mamma in naufragio: il piccolo Ismaele accudito dai poliziotti

Ennesimo naufragio a largo di Lampedusa. Ismaele di soli 6 mesi e la sua storia stanno emozionando tutto il mondo.

Ennesimo naufragio a largo di Lampedusa. Sono 46 i migranti salvati mentre al momento sono in corso, da parte della Guardia Costiera le ricerche di tre dispersi, tra questi c’è la mamma di un neonato. Lui è Ismaele, e la sua storia sta emozionando tutto il mondo. Ha solo 6 mesi, di origine subsahariana, e ha affrontato la notte da solo senza la sua mamma ma con l’amore dei poliziotti della Questura di Agrigento che sono in servizio all’hotspot di contrada Imbriacola, che si stanno prendendo cura di lui.

“È un misto di orgoglio e tristezza quella che proviamo, oggi, con i miei poliziotti. Orgoglio per essere sempre dove c’è bisogno e tristezza per i drammi cui assistiamo. Al momento siamo Noi a prenderci cura di lui, ma troveremo una famiglia. Ci resta la soddisfazione e la crescita interiore che ci danno il sorriso innocente e sincero di Ismail con cui ci impegniamo, come Paese, a offrire una vita di dignità e diritti”, ha detto il questore di Agrigento Emanuele Ricifari.

Il vice questore aggiunto Francesco Sammartino, funzionario della Questura di Agrigento e i suoi poliziotti hanno comprato latte, pannolini, un paio di giochini per neonati, per cercare di distrarre Ismaele giocando con lui e manifestandogli tutto l’affetto di cui la polizia italiana è capace.

Per Ismaele si è innescata una gara di solidarietà per tentare di ottenere l’affido temporaneo che vede coinvolti una dottoressa in servizio al pronto soccorso del Poliambulatorio dell’isola, una famiglia di lampedusani che ha già 4 bambine, ma anche diversi residenti al Nord.

“Commuove la vicenda del bimbo che ha perso la mamma nel naufragio della scorsa notte a Lampedusa – commenta il governatore siciliano Renato Schifani -. Ringrazio vivamente i agenti di polizia della questura di Agrigento in servizio all’hotspot dell’isola che hanno accudito e si sono presi cura per tutta la notte del piccolo orfano. Il loro gesto carico di profonda umanità, nonostante la criticità del momento che vede nell’isola un susseguirsi di sbarchi, è oltremodo lodevole. La Sicilia – conclude Schifani – è anche questo”.