Piantedosi e Johansson a Lampedusa, Martello: “Passerella a favore di telecamere”

“Una passerella a favore di telecamere, una visita di poco più di un’ora durante la quale non hanno neppure incontrato i pescatori che avevano sollevato il problema delle imbarcazioni dei migranti abbandonate in mare. E il sindaco Filippo Mannino, invece, di farsi portavoce delle proposte e delle richieste dei lampedusani, si è limitato a fare il maggiordomo del ministro“.

Lo ha dichiarato Totò Martello, capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Lampedusa e Linosa, a proposito della visita del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e della commissaria europea agli Affari interni Ylva Johansson sull’isola siciliana.

Martello: “Non si capisce cosa sono venuti a fare”

“Tanto valeva che Piantedosi e Johansson avessero organizzato una conferenza stampa a Roma o a Bruxelles”, ha aggiunto ancora Martello.

“Non si capisce cosa sono venuti a fare dal momento che non hanno chiarito nulla sulla scellerata ipotesi di realizzare un mega centro di permanenza per migranti sull’isola, non hanno incontrato i rappresentanti della comunità locale e hanno solo fatto un breve giro nel centro di accoglienza, stando bene attenti a essere inquadrati dalle telecamere”, ha ribadito l’ex sindaco.

Foto di repertorio