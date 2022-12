Addio a Lando Buzzanca, l’attore palermitano è morto a Roma. Il figlio: “Si è spento serenamente”

Si è spento oggi a Roma l'attore siciliano Lando Buzzanca. Si trovava ricoverato da giorni all'ospedale Gemelli.

Addio a Lando Buzzanca. L’attore e cantante di origini palermitane si è spento oggi a Roma all’età di 87 anni. Si trovava ricoverato all’ospedale Gemelli della Capitale dallo scorso 24 novembre ed è spirato all’Hospice Villa Speranza del nosocomio romano.

Nato a Palermo il 25 agosto 1935, Buzzanca si era trasferito a Roma all’età di 17 anni e lì aveva iniziato a frequentare corsi recitazione per poi esordire in teatro e al cinema.

Numerose le pellicole alle quali ha partecipato. Tra queste si ricordano Ben-Hur, Divorzio all’Italiana e Sedotta e Abbandonata. Tante anche le apparizioni sul piccolo schermo.

Lando Buzzanca, l’annuncio del figlio

A confermare la morte di Lando Buzzanca è stato il figlio Massimiliano Buzzanca all’Adnkronos “Si è spento serenamente intorno alle 14. Ieri ero venuto a trovarlo e credo mi abbia riconosciuto perché si voleva alzare. L’ho convinto a rimanere a letto”.

“Certo, le sue condizioni non erano delle migliori, ma speravo che almeno questo Natale lo passasse con noi. Quando mi hanno avvisato per dirmi che era peggiorato, stavo uscendo da casa per andare a trovarlo, ma sono arrivato tardi”, ha concluso.

Lando Buzzanca, le polemiche prima della scomparsa

Nelle scorse settimane si era parlato molto delle sue condizioni di salute, peggiorate a seguito di una brutta caduta. In precedenza l’attore era rimasto ricoverato all’interno di una Rsa romana.

A fine novembre il figlio Massimiliano aveva annunciato che il padre avrebbe presto abbandonato il Policlinico Gemelli per iniziare un percorso di riabilitazione motoria in un centro specializzato.

