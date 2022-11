Lavori sulla A19 e sulla Tangenziale Ovest di Catania: ecco quando e dove

Gli svincoli interessati dai lavori e i cambiamenti previsti per la circolazione dei mezzi.

Dalla scorsa notte e fino al 9 dicembre, due rampe della connessione tra l’autostrada A19 “Palermo-Catania” e la Tangenziale Ovest di Catania saranno oggetto di lavori finalizzati alla sostituzione delle barriere laterali di sicurezza.

Gli interventi sono in corso su tutta la tangenziale e i suoi svincoli, quindi ci saranno delle modifiche alla circolazione dei mezzi.

Lavori su A19 e Tangenziale di Catania: modifiche alla viabilità

In particolare, come si legge in una nota dell’Anas, “sarà chiusa la rampa normalmente utilizzata dai veicoli provenienti da Palermo e diretti a Messina e quella utilizzata dai veicoli provenienti da Siracusa e diretti a Palermo”.

I percorsi alternativi, che saranno indicati da apposita segnaletica installata in loco, prevedono in entrambi i casi l’utilizzo del tratto terminale dell’A19 fino allo svincolo del quartiere Zia Lisa. Lì, mediante la rotatoria, sarà possibile reimmettersi in autostrada verso tutte le direzioni.

