Lavoro, Aruba assume diplomati e laureati: ecco dove e come candidarsi

Offerte di lavoro in tutta Italia. Ecco le rigure richieste

Nuove opportunità di lavoro da Aruba. L’Internet Service Provider italiano è alla ricerca di alcune figure professionali da inserire nelle sedi sparse su tutto il territorio italiano. Le selezioni sono aperte a diplomati e laureati. I requisiti variano in base al ruolo.

Le figure richieste

Numerose le figure richieste che il Service seleziona. Ecco le principali e le relative sedi: Addetto Order Management – Ponte San Pietro (Bergamo), Arezzo; Analista Funzionale Servizi Trust Services – Ponte San Pietro (Bergamo), Milano, Firenze, Arezzo o Roma; Billing Operations – conoscenza SAP – Ponte San Pietro, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Arezzo o Roma; Business Process Analyst – Ponte San Pietro, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Arezzo o Roma; Chief Knowledge Officer – Ponte San Pietro, Milano, Bologna, Torino, Firenze, Arezzo o Roma; Customer Service Analyst – Ponte San Pietro, Arezzo; Database Administrator -Sviluppo Software – Ponte San Pietro, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Arezzo o Roma DevOps Engineer – Torino; E-Commerce Business Process Manager – Firenze, Arezzo, Milano, Ponte San Pietro, Roma, Torino, Bologna; Event Planner – Ponte San Pietro, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Arezzo o Roma; HR Payroll & Administration Specialist – Bibbiena (Arezzo), Arezzo; Infrastructure System Engineer – Ponte San Pietro o Arezzo; Infrastructure System Engineer / VMware Administrator – Arezzo, Ponte San Pietro; IT Infrastructure Architect / IT System Architect Cloud – Ponte San Pietro, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Arezzo o Roma; Java Developer – Ponte San Pietro, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Arezzo o Roma; Junior Solution Specialist – Trust Services – Ponte San Pietro, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Arezzo o Roma; Manutentore impianti di condizionamento – Roma; Manutentore impianti elettrici – Roma; Master data – Gestione listini SAP – Ponte San Pietro, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Arezzo o Roma.

Come candidarsi

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Aruba

Aruba S.p.A., fondata nel 1994, è la prima società in Italia per i servizi IT di data center, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini. E’ anche attiva sui principali mercati europei quali Francia, Inghilterra e Germania e vanta la leadership in Repubblica Ceca e Slovacca oltre ad una presenza consolidata in Polonia e Ungheria. La società ha una grande esperienza nella gestione dei data center disponendo di un network europeo in grado di ospitare oltre 200.000 server. Aruba gestisce 2,6 milioni di domini, 9,4 milioni di caselle email, 8,8 milioni di caselle PEC, 130.000 server tra fisici e virtuali. Fornisce servizi di hosting, cloud pubblico e privato, housing e colocation, server dedicati, firma digitale, internet in fibra ottica, conservazione sostitutiva, fatturazione elettronica, posta elettronica certificata, certificati SSL e produce smart-card.