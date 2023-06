Lavoro, Tim assume diplomati a tempo indeterminato: ecco come inviare la domanda

Ecco le figure richieste, le sedi e come inviare la domanda

Il Gruppo Tim è alla ricerca di personale da assumere negli store presenti su tutto il territorio nazionale. In particolare l’azienda della telefonia mobile e fissa amplierà il proprio organico con nuovi tecnici, diplomati, con contratto a tempo indeterminato.

I profili richiesti

La figura del “tecnico on field” dovrà occuparsi delle attività di attivazione, esercizio, manutenzione e provisioning di impianti, apparati, prodotti/servizi e sistemi di telecomunicazione offerti dall’azienda alla clientela.

I requisiti

Ecco i requisiti richiesti: essere in possesso del diploma, avere la patente B, disponibilità a lavorare su turni in fascia oraria 8- 20, idoneità fisica allo svolgimento del ruolo.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Tim

Il Gruppo TIM è una società italiana attiva nel settore delle telecomunicazioni che offre servizi e prodotti per telefonia fissa, pubblica, mobile, VoIP, internet e TV via cavo. Il Gruppo opera sul territorio nazionale tramite la sede centrale di Roma e numerosi uffici distribuiti in tutta Italia. TIM Retail gestisce una rete vendita di oltre 230 negozi, presenti nei centri commerciali e in punti strategici delle città di tutto il territorio nazionale ed è specializzata nella vendita di smartphone, telefonia mobile e fissa, accessori per smartphonee cellulari.