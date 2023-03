Lavoro, Autogrill assume personale: ecco i profili richiesti e come candidarsi

Ecco le opportunità professionali richieste dall'azienda presente con oltre 400 punti vendita su tutto il territorio nazionale

Nuove opportunità di lavoro in Autogrill. L’azienda multinazionale italiana che opera nel settore dei servizi di ristorazione per chi viaggia, è alla ricerca di alcune figure professionali da inserire nei punti vendita e nelle sedi sparse su tutto il territorio italiano.

Le figure richieste

Ecco alcune opportunità professionali (in continuo aggiornamento) per lavorare in Autogrill: Barista, Addetto alla Ristorazione, Benzinaio, Cassiere, Junior Manager Assistan Store. I requisiti variano in base al profilo richiesto. Chi non dovesse trovare il profilo interessato, puo’ inviare anche la candidatura spontanea.

Come candidarsi

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Autogrill

Il Gruppo Autogrill è il primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia. Il marchio Autogrill nasce nel 1977 dalla fusione dei tre rami d’azienda di Alemagna, Motta e Pavesi attivi nella ristorazione autostradale in Italia. Oggi Autogrill è presente in 30 Paesi tra Nord America, Asia, Europa e Oceania, e gestisce circa 3.300 punti vendita con oltre 34.000 collaboratori e un portafoglio di oltre 300 marchi di proprietà e in licenza. Ecco alcuni numeri: oltre 400 punti di vendita di cui più di 200 sulle autostrade, più di 100 sulle strade, 18 stazioni ferroviarie, 12 aeroporti, 10 in città, 30 Fiere e Centri commerciali, 120 milioni di tazzine di caffè all’anno, 150 milioni di clienti serviti all’anno.