Lavoro in banca, Intesa SanPaolo assume: ecco i requisiti e come inviare la domanda

L'istituto, presente su tutto il territorio nazionale, è alla ricerca di alcune figure: ecco quali

Proposta di lavoro in banca per Intesa SanPaolo. L’istituto, presente su tutto il territorio nazionale, è alla ricerca di alcune figure per ampliare il proprio organico. La selezione, in continuo aggiornamento, è aperta sia a diplomati che laureati.

Le figure richieste

Ecco le figure richieste: Junior Software Engineer, Junior IT Control Manager, IT Program & Project Manager, Junior Functional Analyst, CRO – Enterprise Risk Management, Junior Database Administrator, Software Engineer iOS, Software Engineer, IT Solution Architect, Junior IT Cloud Solution Analyst. I possibili ambiti sono Crediti, Finanza, Operation, Risorse Umane e Organizzazione, IT Risk Management, Compliance, Audit, Legal. I requisiti variano in base alla figure richiesta.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Intesa SanPaolo

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è uno dei principali gruppi bancari in Europa. Leader in Italia in tutti i settori di attività (retail, corporate e wealth management), il Gruppo offre i propri servizi a 13,6 milioni di clienti avvalendosi di una rete di oltre 3.600 sportelli presenti su tutto il territorio nazionale con quote di mercato non inferiori al 12% nella maggior parte delle regioni. Intesa Sanpaolo ha una presenza internazionale strategica, con oltre 950 sportelli e 7,1 milioni di clienti, incluse le banche controllate operanti nel commercial banking in 12 Paesi in Europa centro-orientale e in Medio Oriente e Nord Africa e una rete internazionale specializzata nel supporto alla clientela corporate in 25 Paesi, in particolare nel Medio Oriente e Nord Africa e in quelle aree in cui si registra il maggior dinamismo delle imprese italiane.