Lavoro, Barilla assume personale a tempo indeterminato: i requisiti e come inviare le candidature

Proposte di lavoro di Barilla con contratto a tempo indeterminato. Ecco le figure richieste, le sedi e come inviare la domanda

Il colosso Barilla, leader nella produzione di pasta, è alla ricerca di alcune figure da inserire negli stabilimenti italiani. Le sedi indicate dall’azienda sono Foggia, Melfi e Parma. Le assunzioni avverranno con contratto a tempo indeterminato ed è ammessa, per le mansioni d’ufficio, anche la possibilità di lavorare da remoto.

Le figure richieste

Le figure che Barilla cerca per le proprie realtà aziendali sparse sul territorio italiano sono: responsabile globale della sicurezza informatica aziendale, IT solution designer e project lead, e-commerce junior key account, responsabile manutenzione, controller area logistica, responsabile salute e sicurezza, impiantista, professionista della sicurezza informatica.

I requisiti

Ecco i requisiti necessari per poter accedere al processo di selezione: Responsabile globale della sicurezza informatica aziendale: laurea in Informatica, Ingegneria Elettronica/delle Telecomunicazioni, Sicurezza dell’Informazione, Informatica o equivalente, IT solution designer e project lead: laurea Magistrale in Ingegneria/Informatica o equivalente; E-commerce junior key account: laurea; Responsabile manutenzione: laurea tecnica. Controller area logistica: laurea in Economia Aziendale, Ingegneria, Filosofia, Matematica, Fisica o equivalente; Responsabile salute e sicurezza: laurea in Ingegneria Gestionale per la Sicurezza/l’Ambiente; Impiantista: laurea in Ingegneria; Professionista della sicurezza informatica: richiesti almeno 3 anni di esperienza.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro. Le domande dovranno essere trasmesse solo telematicamente, gli annunci descritti non presentano una data di scadenza.