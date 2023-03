Lavoro, bozze di legge per i giovani talenti

Commissione Ambiente, collegamenti con Isole Eolie

Palermo – Le norme per il censimento e la catalogazione dei beni immobili di proprietà delle pubbliche amministrazioni, i provvedimenti per l’accelerazione dei pagamenti del settore pubblico e le disposizioni in materia di tassa di circolazione sono all’attenzione della commissione Bilancio.

La commissione Cultura svolge l’audizione dell’assessore regionale per i beni culturali e dei soprintendenti di Catania, Messina ed Enna. I disegni di legge all’attenzione dei deputati hanno come filo conduttore il tema dell’emigrazione dei siciliani all’estero e delle agevolazioni economiche per favorire il rientro di giovani talenti in possesso di alte qualifiche considerate strategiche per lo sviluppo regionale. Si tratta delle bozze “Torno in Sicilia” (ddl 263 di Fi) e delle “Norme per l’attrazione, la permanenza e la valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Sicilia (ddl 283 del Pd).

La Commissione Salute esamina le norme sull’indennità di residenza per i farmacisti rurali. L’assessore regionale per la Salute interviene in commissione sulla carenza riscontrata nella raccolta di sangue, sui limiti di permanenza nei centri diurni per l’autismo e sui centri di riabilitazione convenzionati.

La Commissione Antimafia ha in agenda la votazione della risoluzione sulla sicurezza nei comuni della ‘fascia trasformata’ del territorio ragusano.

La commissione Attività produttive lavora al riordino della normativa dei materiali da cava e lapidei.

La commissione Ambiente, tra le audizioni, si occupa dei collegamenti marittimi con le isole Eolie.

