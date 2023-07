Lavoro, Calderone: “Per giovani strada sgravi non è non soluzione di tutto”

"Nel dl lavoro abbiamo disegnato un intervento a sostegno di quelle aziende che assumono giovani neet", ha detto il ministro

“Non ci possiamo permettere di bruciare una generazione di giovani, come quelli che non studiano ne’ lavorano, ma occorre individuare politiche inclusive e strategie convincenti”. È il ministro del Lavoro, Marina Calderone, nel corso del suo intervento al convegno dei dottori commercialisti, a ribadire come la strada per recuperare al lavoro i giovani neet non passi solo da politiche di incentivo fiscale.

“Nel dl lavoro abbiamo disegnato un intervento a sostegno di quelle aziende che assumono giovani neet sostenendo i loro costi per gli oneri contributivi è una parte di salario. Ma questo non deve portarci a pensare che la strada degli sgravi sia la soluzione di tutto”, aggiunge. E sulle donne commenta: “per loro il part time involontario rappresenta un elemento negativo in controtendenza con i nostri obiettivi”, conclude.