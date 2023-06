Lavoro, Calderone: “Segnali positivi, cresce soprattutto tempo indeterminato”

"Abbiamo una situazione occupazionale generale che mi porta a dire che stiamo crescendo", ha detto il ministro

“Per me ci sono dei segnali positivi, rispetto a quello che potevano essere i dati dello scorso anno, in questo momento abbiamo una situazione occupazionale generale che mi porta a dire che stiamo crescendo, che stanno soprattutto crescendo i contratti a tempo indeterminato”. Lo afferma il ministro del Lavoro, Marina Calderone, intervenendo all’evento del Messaggero.

”Quindi vuol dire che tutto quello che viene invece raccontato sul tema della precarietà non necessariamente si può valutare in una accezione generale”, ha aggiunto il ministro nel suo intervento.