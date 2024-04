Lavoro con Eurospin a Catania: assunzioni per il nuovo “Bistrò Sapore di Stelle”

Ecco le posizioni aperte e come candidarsi sul sito ufficiale della nota catena di supermercati.

Opportunità di lavoro a Catania con Eurospin: la catena di supermercati è alla ricerca di personale per la nuova apertura di un “Bistrò Sapore di Stelle”.

Ecco le posizioni aperte ad aprile 2024 e come fare domanda.

Lavoro con Eurospin a Catania, posizioni aperte

Di seguito le posizioni di lavoro aperte e offerte da Eurospin:

Lavapiatti

Personale di sala

Cuochi e personale di cucina

Tutte le risorse lavoreranno nel Bistrò Sapore di Stelle di Eurospin, di prossima apertura in uno dei punti vendita di Catania.

Requisiti

Lavapiatti

utilizzo delle attrezzature;

capacità di lavorare in team;

precisione e serietà;

disponibilità a lavorare su turni e festivi;

la residenza in zone limitrofe;

essere automuniti;

precedenti esperienze maturate di almeno 1 anno in ambito sala/bar in contesti organizzati o catene di ristorazione.

Personale di Sala per il Bistrò Eurospin

diploma;

affidabilità e serietà;

approccio positivo al cliente;

flessibilità e capacità di adattamento;

capacità comunicative e relazionali.

Personale di Cucina

diploma, preferibilmente a indirizzo alberghiero;

competenze specifiche di produzione/trasformazione prodotti freschi;

utilizzo delle attrezzature;

orientamento al cliente;

capacità di lavorare in team;

precisione e serietà;

disponibilità a lavorare su turni e festivi;

residenza in zone limitrofe;

essere automuniti;

precedenti esperienze maturate di almeno 1 anno in ambito sala/bar in contesti organizzati o catene di ristorazione.

Come fare domanda

Per candidarsi a una delle offerte di lavoro basta andare alla sezione “Lavora con noi” di Eurospin, visualizzare la sezione “Posizioni aperte in sede” e – una volta individuata quella di interesse – cliccare su “Candidati per questo annuncio”. Si ricorda che attraverso il sito ufficiale Eurospin è possibile anche presentare candidatura spontanea, sia per la sede centrale che per i punti vendita.

L’azienda Eurospin

Eurospin è un’azienda italiana della grande distribuzione organizzata nata nel 1993. Possiede oltre 1300 punti vendita in Italia, Slovenia, Croazia e Malta e oltre 22mila dipendenti.

