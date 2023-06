Lavoro, nuove opportunità da Foot Locker: ecco dove e come candidarsi

Ecco le figure richieste, le sedi e come inviare la domanda

Nuove opportunità di lavoro da Foot Locker, catena americana di negozi presente in tutto il mondo, specializzata nella vendita di articoli sportivi e calzature, ricerca personale da inserire negli store presenti sul territorio italiano.

Le figure richieste

Foot Locker è alla ricerca di commessi part-time. La figura richiesta dovrà assicurare elevati standard di soddisfazione del cliente, stimolare le vendite, comunicare in modo efficace con la clientela e mantenere una conoscenza aggiornata dei prodotti e delle tendenze di mercato. E’ necessaria la disponibilità su turni turni flessibili, compresi weekend e festivi. Non sono richiesti particolari requisiti.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Foot Locker

Con oltre 2.500 negozi nel mondo, Foot Locker è il leader mondiale nella vendita di scarpe e abbigliamento sportivo. Solo in Europa, la catena è presente con più di 620 negozi in location prestigiose, distribuiti in 20 paesi e pronti a festeggiare 30 anni di attività.