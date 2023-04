Lavoro in banca, Bnp Paribas cerca personale: ecco profili e requisiti

Ecco le opportunità, le sedi e come inviare la domanda

Nuove opportunità di lavoro per Bnp Paribas. Il gruppo bancario, presente in Italia, selezione alcune figure professionali da inserire nelle filiali. Le posizioni aperte sono aperte a diplomati e laureati.

I profili richiesti

Sono numerosi i ruoli ricercati dal Gruppo bancario su tutto il territorio nazionale. Eccone alcuni: Junior Data Engineer, IT Sourcing Specialist, Junior IT Application Specialist, Private Banker, Business Analyst; Responsabile Relazioni Corporate; Statista; Assistente Commerciale Corporate; Addetto Centro Relazioni e Sviluppo Clientela. I requisiti variano in base al ruolo.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Bnp Paribas

BNP Paribas è una banca leader in Europa con una presenza a livello internazionale. È presente in 65 paesi con circa 190.000 collaboratori, di cui oltre 145.000 in Europa. Il Gruppo detiene posizioni chiave nelle sue tre divisioni operative. Il Gruppo BNP Paribas è presente in Italia con 13 società, 17 mila dipendenti e oltre 5 milioni di clienti tra Corporate, Retail e Istituzionali.