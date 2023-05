Lavoro, Ocse: “A marzo tasso disoccupazione stabile al minimo storico del 4,8%”

I maggiori cali per i lavoratori più giovani sono stati osservati in Austria, Danimarca, Grecia, Lettonia e Svezia

Il tasso di disoccupazione dell’Ocse è rimasto al 4,8% nel marzo scorso, segnando il suo terzo mese a questo minimo storico dal 2001. Il tasso dei senza lavoro mensile è rimasto invariato a marzo 2023 in 15 paesi Ocse, è diminuito in 14 ed è aumentato in 5. Il tasso è stato pari o vicino al suo minimo storico in soli otto paesi, tra cui Canada, Francia, Germania e Stati Uniti. Il numero di disoccupati è leggermente diminuito a 33,1 milioni, rimanendo vicino al punto più basso da luglio 2022. Nel marzo 2023, il tasso di disoccupazione giovanile dell’Ocse (lavoratori di età compresa tra 15 e 24 anni) è sceso al 10,5%, registrando il valore più basso dal 2005, già raggiunto nel luglio 2022. I maggiori cali del tasso di disoccupazione per i lavoratori più giovani sono stati osservati in Austria, Danimarca, Grecia, Lettonia e Svezia. Il tasso di disoccupazione sia per le donne che per gli uomini è rimasto sostanzialmente stabile, rispettivamente al 5,0% e al 4,6%, così come il tasso per i lavoratori di età pari o superiore a 25 anni.

Nell’area dell’euro, il tasso di disoccupazione è leggermente diminuito, raggiungendo un nuovo minimo record del 6,5% nel marzo 2023. Il tasso di disoccupazione è rimasto stabile o è diminuito in tutti i paesi dell’area dell’euro, ad eccezione del Belgio e dell’Estonia, con i cali maggiori osservati in Austria e Grecia. Tuttavia, i tassi di disoccupazione rimangono ben al di sopra dei livelli più bassi in Grecia, Lussemburgo e Spagna.

Al di fuori dell’Europa, la Colombia e gli Stati Uniti hanno registrato un calo del tasso di disoccupazione, mentre altri paesi Ocse non europei hanno registrato condizioni sostanzialmente stabili. Al contrario, il Giappone e la Corea hanno registrato un aumento dei tassi di disoccupazione, sebbene da una base relativamente bassa. Dati più recenti mostrano che il tasso di disoccupazione in Canada è rimasto stabile al 5,0% nell’aprile 2023, invariato da dicembre 2022, ed è sceso al minimo storico del 3,4% negli Stati Uniti.