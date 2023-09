Lavoro, scesi di quasi 1 mln i giovani fra 15 e 34 anni: -15,3% in Sicilia

Calano i giovani nel mondo del lavoro e gli under 34 sono diminuiti soprattutto nel Mezzogiorno. Lo denuncia l’Ufficio studi della Cgia

Calano i giovani nel mondo del lavoro e gli under 34 sono diminuiti soprattutto nel Mezzogiorno. Lo denuncia l’Ufficio studi della Cgia. Negli ultimi dieci anni gli analisti della Cgia evidenziano che la contrazione della popolazione giovanile italiana ha interessato, in particolar modo, il Mezzogiorno. In questa ripartizione geografica la diminuzione è stata pari a 762 mila unità (-15,1 per cento). Seguono il Centro con -160 mila (-6,6 per cento), mentre al Nordovest (-1 per cento) e al Nordest (-0,5 per cento) la flessione è stata molto contenuta.

I dati regionali

A livello regionale, invece, è stata la Sardegna con il -19,9 per cento a subire la flessione più importante. Seguono la Calabria con il -19 per cento, il Molise con il -17,5 per cento, la Basilicata con il -16,8 per cento e la Sicilia con il -15,3 per cento.

I dati provinciali

A livello provinciale, infine, la realtà che negli ultimi 10 anni ha registrato la diminuzione più importante è stata la Sud Sardegna con il -26,9 per cento. Seguono Oristano con il -24 per cento, Isernia con il -22,2 per cento e Cosenza con il -19,5 per cento. In contro tendenza, invece, solo una dozzina di province. Le più virtuose sono state Trieste con il +7,9 per cento, Bologna con il +7,5 per cento e Milano con il +7,3 per cento