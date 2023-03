Lavoro in Sicilia, Engineering seleziona risorse per team aziendali: ecco come candidarsi

Nuova fase di reclutamento: i requisiti e come presentare la domanda

Proposte di lavoro in Sicilia. Al via una vasta selezione di risorse di Engineering, Gruppo d’ingegneria informatica: nella nuova fase di reclutamento è alla ricerca di risorse da inserire nei team aziendali, in particolare nei settori di sicurezza informatica. Tra le città interessate c’e’ anche Palermo.

Le figure richieste

Le nuove assunzioni di Engineering riguardano analisti senior e junior, digital media specialist, developer, consultant, data scientist, architetti Cloud, technical manager e ricercatori.

I requisiti

Per le varie posizioni aperte l’Azienda è alla ricerca di professionisti con esperienza, laureati e anche diplomati. Richiesta esperienza lavorativa in progetti di progettazione e sviluppo di almeno 5 anni; esperienza nella definizione di architetture (Service Oriented, data-driven, micro-servizi, multi-cloud); conoscenza delle principali caratteristiche dei seguenti tecnologie: IoT, Cloud, Big Data, Data Analytics, Artificial Intelligence, Digital Twin; buona conoscenza dell’Inglese, sia scritto che parlato; attitudine a lavorare in team distribuiti; comprovata capacità di gestione/collaborazione tra i vari team di progetto (sia interni che esterni ad ENG); completa autonomia nell’organizzazione/gestione/partecipazione a riunioni virtuali/fisiche per la pianificazione, il monitoraggio e la valutazione dell’avanzamento delle attività di progetto. Previsto un percorso d’inserimento e formazione presso l’IT & Management Academy.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata alla specifica offerta di lavoro.

Il Gruppo Engineering

Engineering Ingegneria Informatica (capogruppo del gruppo Engineering) è una società italiana costituita nel 1980 nel settore del software e servizi IT. E’ specializzata nella trasformazione digitale, in particolare per i settori finanza, pubblica amministrazione, utility, telco e industria. La sede centrale è a Roma. Impiegati oltre 12mila dipendenti distribuiti in oltre 60 uffici in Italia, Europa, Sudamerica e Stati Uniti.