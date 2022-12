Malore sul monopattino: ragazzo di 17 anni si accascia a terra e muore

Sembra che il giovane soffrisse di una malformazione cardiaca dalla nascita. Sul corpo è stata disposta l'autopsia

Si è sentito male mentre viaggiava a bordo del suo monopattino: si è fermato, accasciandosi a terra e non ha più ripreso. È morto così, ad appena 17 anni, un ragazzo di origine brasiliana, ma nato e vissuto a Lecce. La tragedia è avvenuta a Castromediano, frazione di Cavallino, ma in un’area che ricade nel quartiere Leuca del capoluogo salentino.

Il fatto si sarebbe verificato attorno a mezzogiorno, di fronte alla chiesa “Mater Ecclesiae”: come ricostruisce LeccePrima, il 17enne viaggiava a bordo di un monopattino di sua proprietà, quando alcuni presenti lo avrebbero notato fermarsi a causa di un improvviso malore, una fitta al petto, ed accasciarsi a terra.

Subito sono stati allertati i soccorsi, con un’ambulanza arrivata in zona nel giro di pochi minuti, e ripartita in codice rosso verso il pronto soccorso del “Vito Fazzi” di Lecce, ma per il giovane non c’è stato da fare: è morto poco dopo. Vani si sono rivelati i tentativi di rianimazione.