Lega bimba di 9 mesi sul pouf facendola morire: maestra d’asilo condannata a 14 anni

Condannata una maestra d'asilo che ha legato una bimba di 9 mesi a una poltrona fino a farla morire. I dettagli della vicenda.

Condanna per una maestra d’asilo che legò una bimba di 9 mesi a una poltrona lasciandola in quella posizione per più di 90 minuti fino a farla morire. La 37enne Kate Roughley è stata condannata da un tribunale britannico a 14 anni di carcere per omicidio colposo. Il 9 maggio 2022 la piccola è deceduta al Tiny Toes di Cheadle Hulme (Stockport). La causa del decesso sarebbe asfissia e stress fisiopatologico provocati dallo stress imposto al corpicino da un “ambiente di sonno molto pericoloso”.

La dinamica del dramma

La bambina sarebbe stata avvolta in fasce, stretta con cinghie e messa a faccia in giù su un pouf. L’infante sarebbe stata in quella posizione per oltre un’ora e mezza. Il controllo è stato effettuato sporadicamente e superficialmente. Le telecamere di sorveglia hanno registrato tutte le atroci scene. La piccola tossisce e fatica a respirare fino a perdere i sensi. La donna si era dichiarata non colpevole di omicidio colposo e di crudeltà sui minori. L’accusata ha dichiarato che la morte era avvenuta per un “incidente terribile e inevitabile”.

Il pouf della discordia

Il pouf, secondo quanto detto dalla maestra, veniva regolarmente usato per i bambini quando i 6 lettini nella stanza erano pieni. Le cinghie, invece, non erano strette e veniva utilizzate per impedire ai minori di cadere. I giudici inglesi sostengono che il decesso era “assolutamente evitabile”. L’accusa sostiene che la maestra aveva iniziato a legare la bambina nei giorni precedenti non riuscendo a controllarla in quanto riteneva che le facesse perdere troppo tempo. La difesa, invece, sosteneva che la donna con 17 anni di esperienza nel lavoro all’asilo nido avesse sempre adottato il medesimo metodo che non era una punizione.