Lega in ansia, come sta Umberto Bossi dopo il malore?

Umberto Bossi, fondatore della Lega, sarebbe "vigile" dopo il malore che lo ha colto qualche ora fa mentre è in casa

Momenti di paura questo pomeriggio per il simbolo della Lega, Umberto Bossi, colto da malore. L’uomo, 81 anni, si è sentito poco bene all’interno della sua abitazione, a tal punto da costringere il figlio Renzo e la moglie Manuela Morrone ad accompagnarlo in ospedale.

Bossi, sottoposto ai primi accertamenti medici, viene definito “vigile”: gli esami sono tutt’ora in corso per stabilire la causa del malore.

“Bossi un leone, si riprenderà”

In ospedale è presente anche l’europarlamentare Angelo Ciocca che ha parlato delle condizioni di salute di Bossi: “Umberto si è sempre dimostrato un leone sia nei momenti difficili della politica, sia in quelli della vita e della salute”.

Proprio Bossi dovrebbe essere presente, il 27 novembre, a Castello di Giovenzano (Pavia), per un’altra tappa del tour del Comitato Nord.

“Bossi insostituibile, certo della sua guarigione”

Anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha voluto lanciare un grido di sostegno nei confronti dell’81enne: “Sono in contatto con l’ospedale della mia città per essere informato sull’evoluzione delle condizioni di Umberto Bossi – le parole di Fontana – sono certo che il vecchio leone si riprenderà presto per proseguire insieme le nostre battaglie. Umberto è una figura insostituibile e costante punto di riferimento – continua il governatore – gli sono vicino e affezionato da sempre, come lui mi e sempre stato a fianco. Forza Umberto!”.