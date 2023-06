Lutto nella letteratura internazionale.

È morto nella sua casa di Santa Fe nel New Mexico, lo scrittore americano Cormac McCarthy, autore di bestseller come “La strada” e “Non è un paese per vecchi”, diventati poi film di successo.

L’uomo aveva 89 anni.

A renderlo noto è stato il suo editore Knopf: McCarthy negli ultimi anni era stato considerato come un

potenziale vincitore del Premio Nobel per la letteratura.