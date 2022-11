I libri da leggere a dicembre 2022, tutte le nuove uscite

Non mancano thriller e libri per bambini. Con dicembre si saluta il 2022, ma si dà il benvenuto ai libri che arriveranno nel 2023.

Prima della fine dell’anno, nelle librerie fisiche e digitali arrivano tantissime altre novità. Se Alberto Angela ha deciso di regalarci un Natale in compagnia di Nerone con il suo terzo volume, altre case editrici hanno voluto fare leva sulla magia del Natale per pubblicare romanzi e libri a tema.

Apologia di Raymond Sebond – Michel de Montaigne

Composta sotto la protezione di Margherita di Valois e considerata come il più filosofico tra i Saggi, l’Apologia di Raymond Sebond costituisce un’ampia indagine sulle conseguenze legate alla presunzione umana di conoscere le cose per come sono in sé stesse e giungere a una verità fissa e stabile. Montaigne ci presenta una raffinata riflessione sulla vanità del sapere umano e discute le ragioni dell’ingiustificata subordinazione della razionalità delle bestie a quella dell’uomo. Fazi editore. Disponibile dal 16 dicembre 2022.

Burr – Gore Vidal

New York, 1833. Il colonnello Aaron Burr, settantasette anni, si è appena sposato. È ormai un anziano politico considerato da molti un mostro, ma è determinato a raccontare la sua storia. Sceglie di confidarsi con un giovane giornalista, Charles Schermerhorn Schuyler. Insieme, esplorano il suo passato. Nel 1804, da vicepresidente, Aaron Burr sfida in un duello la sua nemesi politica, Alexander Hamilton. Lo uccide. Nel 1807 viene arrestato, processato e infine assolto dall’accusa di tradimento. La cronaca che emerge è la parabola travagliata di un uomo, statista di successo spesso temuto, sullo sfondo del continuo dramma civile di una giovane nazione. Fazi Editore. Disponibile dal 9 dicembre 2022.

Il Cristo iracheno – Hassan Blasim

Commedia dantesca moderna, cui fanno da sfondo un Iraq insanguinato e l’Europa del nord, paradiso terrestre di molti rifugiati di guerra. Violenza e follia ne sono protagoniste indiscusse. L’incubo si confonde con la realtà, l’immaginazione scavalca gli eventi. Senza pathos né retorica, senza alcuna autocommiserazione, il narratore confonde la vita e la morte, in un percorso onirico dagli inferi della coscienza umana al paradiso della catarsi. Con sguardo disincantato e un’ombra di nostalgia per l’innocenza che il genere umano sembra aver perduto, l’autore persegue la salvezza attraverso il potere dell’immaginazione e arriva a una verità ultima. Utopia ediotre. Disponibile dal 2 dicembre 2022.

Lezioni brevi sull’opinione pubblica. Nuove tendenze nelle scienze sociali – Laura Gherardi

Questo libro transdisciplinare riunisce i più recenti contributi di una quindicina di studiosi di opinione pubblica afferenti a oltre dieci università italiane. L’opinione pubblica contemporanea è qui inquadrata e analizzata nell’intreccio fra scienze sociali, scienze della comunicazione, politologia, filosofia e giornalismo. Meltemi editore. Disponibile dal 2 dicembre 2022.

La prima indagine del giudice Petri seguito da «Il cadavere nella valigia» – Gianni Simoni

Gianni Simoni ha deciso di fotografare il momento in cui al giovane sostituto viene affidata la prima indagine: un caso apparentemente banale e squallido di violenza domestica, che a poco a poco si trasforma in qualcosa di assai diverso. È una vicenda tristemente semplice eppure decisiva, sia perché segna la formazione di uno stile di indagine, sia perché Petri incontra per la prima volta proprio il commissario Miceli e fa la conoscenza di una giovane professoressa universitaria di letteratura che si chiama Anna… Completa il volume, in un’ideale forma di rispecchiamento, quella che al momento è l’ultima indagine di Petri, a fianco ancora una volta del commissario Grazia Bruni. Tea editore. Disponibile dal 2 dicembre 2022.

Nulla va perduto. Straordinaria vita di Leda Rafanelli – Paolo Ciampi

Paolo Ciampi propone ai lettori la storia di una donna dimenticata ma capace di parlare ai nostri tempi. Protagonista di grandi battaglie in un’epoca in cui tutto sembrava possibile, Leda ha attraversato il futurismo e altre avanguardie, ha avuto a che fare con personaggi quali Marinetti e Carrà, ha respinto l’amore di Mussolini quando quest’ultimo era ancora un socialista rivoluzionario, capendo prima di tutti gli altri di che pasta era fatto. Ciampi racconta dando voce anche a se stesso perché molte sono le questioni che Leda pone direttamente. Spartaco editore. Disponibile dal 2 dicembre 2022.

Pericolo ad alta quota – Amy McCulloch

Cecily Wong è una giornalista appassionata di alpinismo, nota sul web per il blog in cui racconta i suoi (fallimentari) tentativi di scalata. Le sue sfortunate esperienze attirano l’attenzione di Charles McVeigh, scalatore di fama internazionale, che le lancia una sfida: le concederà un’intervista esclusiva se lei sarà in grado di raggiungere insieme a lui la vetta del Manaslu, l’ottava più alta del mondo. Per Cecily sarebbe il reportage della vita, quindi decide di mollare tutto – fidanzato compreso – e partire per il Nepal. Ma una volta cominciata la scalata, il freddo e l’altitudine non sono gli unici pericoli che la attendono sul Manaslu. Newton Compton Editori. Disponibile dal 6 dicembre 2022.

La maledizione di Rasputin – Sergio Kraisky

Dalla Rivoluzione di ottobre al nazismo, attraverso tragedie private e sogni di redenzione, i destini di Pavel Krotovskij e Sigrid Schmidt, un ebreo russo e un’ebrea tedesca, finiranno per incrociarsi dopo aver peregrinato tra Unione Sovietica, Italia, Germania, Romania, Afghanistan, Brasile. Una storia d’amore segnata dai soprusi delle dittature e dal cinismo delle democrazie. Fino a ritrovarsi tutti, vivi e morti, a scambiarsi accuse, rimpianti e perdoni fino alla fine del tempo. Voland editore. Disponibile dal 2 dicembre 2022.

Arca di Niccolò – Luisa Ciammitti

Tra il Compianto sul Cristo morto (1463), la prima opera conosciuta di Niccolò dell’Arca, e l’esecuzione del coperchio e dell’ornamento dell’Arca di San Domenico (1469-1473) esiste una discrepanza stilistica che è difficile spiegare, data l’assenza di opere e documenti sulla sua formazione. Questa straordinaria anomalia ha indotto a formulare varie ipotesi: una formazione a Napoli, un ipotetico viaggio in Borgogna, l’incontro con le opere dei pittori ferraresi (Tura, Cossa, Ercole de’ Roberti). Questo libro segue invece una strada diversa. Documenti perduti e ritrovati, sconosciuti o conosciuti ma ignorati dagli studi hanno aperto la strada a un’analisi del rapporto dell’autore con l’ambiente umanistico, non solo bolognese. La figura di Niccolò emerge così in una luce nuova. Marsilio editore. Disponibile dal 16 dicembre 2022.

La mosca – George Langelaan

Una telefonata nel cuore della notte sta per cambiare la vita di Arthur Browning: l’incomprensibile omicidio di suo fratello Robert, lo scienziato, sconvolge la quotidianità della famiglia e la precipita in un complesso turbinio di sangue, follia e segreti, dove l’unico indizio sembra essere collegato a una misteriosa mosca bianca fuggita da un laboratorio. Edizioni NPE. Disponibile dal 2 dicembre 2022.

L’anticamera del cielo – Edoardo Tincani

Edoardo Tincani ha scritto dieci racconti, tenendo come bussola il piacere di scrivere d’istinto intorno a un tema o a un personaggio e il desiderio di togliere il tappo al serbatoio della fantasia, alimentato e al tempo stesso prosciugato dal lungo periodo della pandemia. Lo stile è giocoforza diversificato: passando dalle tinte noir a quelle dell’introspezione psicologica, con in primo piano i legami personali, le sorprese degli affetti e la ricerca della spiritualità. Corsiero editore. Disponibile dal 2 dicembre 2022.

La sfida verde. Diritto al lavoro o diritto alla salute? – Andrea Orlando

Secondo Andrea Orlando, dobbiamo vincere la sfida verde. Per farlo, abbiamo la responsabilità di affrontare a viso aperto alcuni nodi teorici e politici della cultura di sinistra, democratica e socialista. La tutela dell’ambiente, infatti, è tutela della persona. È il filo rosso che abbiamo a disposizione per costruire una visione nuova che possa guidare i nostri passi in un futuro incerto. Feltrinelli editore. Disponibile dal 31 dicembre 2022.

Piccolo galateo per il corretto utilizzo dei libri – Officina Saggiatore

È consentito o no fare le orecchie ai libri? Con che tipo di matite si sottolineano? Quali sono le tecniche infallibili per farseli restituire? Il “Piccolo galateo illustrato per il corretto utilizzo dei libri” risolverà tutti i dubbi che incontriamo durante la nostra vita di lettrici e lettori. Il Saggiatore editore. Disponibile dal 2 dicembre 2022.

Fuoco nelle viscere – Milo Manara, Pedro Almodóvar

Nel 1981 Pedro Almodóvar pubblica “Fuoco nelle viscere”, un racconto eccessivo, delirante e dissacrante nel quale sono già presenti quelle che saranno le tematiche del suo cinema degli anni successivi. Un racconto ai limiti del delirio che agli inizi degli anni Novanta conquista Milo Manara che decide di illustrare con la sua matita leggendaria questa follia del genio iberico. COMICON edizioni. Disponibile dal 2 dicembre 2022.

La tartaruga non fa una ruga. Ediz. a colori – John Alcorn, Martin Gardner

Un inedito, una perla di grafica e poesia John Alcorn e Martin Gardner: nell’incontro fra due geni creativi, un artista che ha rivoluzionato la grafica editoriale e uno scrittore eclettico e leggendario. Uno sguardo irriverente e originale sui comportamenti più esasperanti dei bambini. Puro stile Alcorn, visionario, sinuoso, rutilante. Pubblicato per la prima volta nel 1969, finora inedito in Italia. Età di lettura: da 4 anni. Salani editore. Disponibile dal 2 dicembre 2022.

Dylan Dog. Nel segno di Cavazzano – Francesco Artibani, Tito Faraci

La raccolta completa a colori delle storie dedicate dal maestro veneziano a Dylan Dog e Groucho. Tre storie, realizzate su testi di Tito Faraci e Francesco Artibani, che comprendono una lunga, divertente e inedita avventura incentrata sulla figura di Groucho. Giorgio Cavazzano interpreta i personaggi creati da Tiziano Sclavi con il suo tratto ironico e con una libertà creativa che arricchisce di nuove sfumature umane e psicologiche le vicende dell’Indagatore dell’Incubo. Contiene gli episodi “Manichini”, “Una scatola in polvere” e l’inedito “Stardust”. Sergio Bonelli Editore. Disponibile dal 2 dicembre 2022.

La fattoria degli animali da George Orwell – Alessandro Ruggieri

Napoleone e Palla di Neve, due maiali che combattono lo sfruttamento dei lavoratori e guardano la rivoluzione da prospettive opposte, sono i protagonisti del romanzo La fattoria degli animali, scritto da George Orwell nel 1945 come un’allegoria contro la dittatura. L’adattamento a fumetti con la sceneggiatura di Alessandro Ruggieri, i disegni di Yoshiko Watanabe, animatrice e autrice di manga, e il colorista Mirko Milone raccontano con le immagini una storia universale che mette in guardia dai pericoli del potere assoluto. Fanucci editore. Disponibile dal 6 dicembre 2022.

La caduta di Macbeth da William Shakespeare – Federico Mele

Dopo l’ennesima battaglia vinta, il valoroso generale Macbeth incontra tre streghe e riceve una profezia che determinerà il suo destino. Federico Mele fa sua la tragedia di Shakespeare e racconta un Macbeth dark fantasy e introspettivo, una colorata discesa nella follia tra tradimenti e magia nera. Fanucci editore. Disponibile dal 6 dicembre 2022.

I killer di massa. Dalle stragi di Charles Manson al massacro di Columbine. Dagli omicidi in famiglia di Erika e Omar a Pietro Maso – Vincenzo Maria Mastronardi, Monica Calderaro

Questo libro, frutto di anni di studi e ricerche, affronta un tema tristemente diffuso nei notiziari: gli omicidi di massa. Sparatorie nelle scuole, omicidi-suicidi in famiglia e massacri nei centri commerciali sono infatti episodi che ricorrono, purtroppo, nella nostra quotidianità, ma non sono nuovi nella storia. Newton Compton Editori. Disponibile dal 2 dicembre 2022.

Nerone. La rinascita di Roma e il tramonto di un imperatore. La trilogia di Nerone. Vol. 3 – Alberto Angela

Il giorno dopo il Grande incendio, Roma offre uno spettacolo di desolazione e distruzione. Dalle ceneri di Roma, Nerone emergerà come il Joker della Storia. Intrecciando fonti storiche, dati archeologici e studi moderni, Alberto Angela ne ricostruisce la vita e indaga i suoi diversi aspetti umani, fatti di debolezze, passioni e follie. Quella che emerge è la figura di un artista poliedrico (cantante, musicista, poeta e attore), un audace auriga, un amante appassionato, un raffinato collezionista d’arte, ma al contempo un abile negoziatore, un cinico assassino e un feroce repressore, come dimostra la persecuzione dei cristiani incolpati di aver causato proprio il Grande incendio, il fil rouge di questa avvincente Trilogia di Nerone. HarperCollins Italia. Disponibile dal 13 dicembre 2022.

Matrimonio sulla neve – Debbie Macomber

Jenna Campbell è diretta in Alaska con l’intenzione di sposare un uomo conosciuto online. In aereo, però, incontra Reid Jamison, che non approvando affatto quel piano decide di modificare la destinazione di Jenna. Così, lei si ritrova nella minuscola cittadina di Snowbound. Complice un’improvvisa bufera di neve, Jenna è costretta a restare a tempo indeterminato in compagnia di un gruppo di personaggi eccentrici, qualche orso e, naturalmente, lo stesso Reid. HarperCollins. Disponibile dal 1° dicembre 2022.

Un Natale speciale – Julia Williams

Con quattro figli da crescere, un libro di ricette di Natale da scrivere e la madre che soffre di demenza senile, Cat Tinsall ha già abbastanza problemi tra cui destreggiarsi. Quando a tutto questo si aggiungono anche i colpi di testa della sua figlia maggiore Mel, Cat capisce di avere raggiunto il limite. Pippa Holliday adora la sua famiglia sebbene, molto spesso, questa non le lasci tempo per se stessa. Quando però suo marito Dan è coinvolto in un terribile incidente, tutto il mondo della donna crolla e si trasforma inaspettatamente. La vita di Marianne North non è delle più semplici. Si barcamena tra il lavoro come insegnante e la gestione dei due gemelli e del figliastro Stephen, finché un problema in cui è coinvolto il suo ex marito getta la sua vita ancora più nello scompiglio. HarperCollins. Disponibile dal 1° dicembre 2022.