Libero Consorzio comunale di Agrigento, approvato Bilancio previsione 2023/2025

Lo strumento finanziario che permetterà all'Ente di lavorare attivamente in tutti i settori di sua competenza

Il Libero Consorzio comunale di Agrigento ha il suo bilancio di previsione. Questo pomeriggio, l’Assemblea dei Sindaci, ha votato all’unanimità, lo strumento finanziario che permetterà all’Ente di lavorare attivamente in tutti i settori di sua competenza.

Alla riunione, presieduta dal Commissario straordinario Raffaele Sanzo, erano presenti il Segretario generale dell’Ente, Pietro Amorosia e i dirigenti Maria Antonietta Testone, Fabrizio Caruana, Achille Contino e Michelangelo Di Carlo.

Il Commissario Raffaele Sanzo, introducendo i lavori dell’Assemblea, ha illustrato alcuni dei punti cardine di questo Bilancio e cioè la riapertura del Giardino Botanico come Teatro Efebo per la valorizzazione anche di talenti artistici locali e non, e l’innalzamento da 24 a 30 ore del monte ore del personale in servizio presso il Libero Consorzio Comunale stabilizzato nel corso degli ultimi anni. Il dirigente del settore economico – finanziario, Fabrizio Caruana, ha presentato all’Assemblea dei sindaci, il Quadro riassuntivo generale dello schema di Bilancio entrando nel dettaglio delle entrate e delle uscite che l’Ente dovrà sostenere nei prossimi tre anni.

Il dirigente del settore Infrastrutture, Michelangelo Di Carlo, ha tracciato quelle che saranno le linee di intervento sul fronte delle strade di competenza dell’ex Provincia e delle scuole di competenza dell’Ente. Il sindaco di Alessandria della Rocca Giavanna Bubello, intervenendo poco prima del voto, ha voluto sottolineare l’importanza del finanziamento con questo Bilancio, del progetto di risanamento del Convento dei Frati minori, un monumento del 600 sui cui l’ex provincia, per mancanza di fondi non era riuscita ad intervenire. Il Commissario straordinario ha poi messo ai voti lo strumento finanziario che è stato approvato all’unanimità così come all’unanimità è stata votata l’immediata esecutività dell’atto.