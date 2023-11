Il giovane, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. Gli agenti di polizia hanno avviato la indagini

Un 22enne di Licata si è presentato la scorsa notte al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopascio” con una ferita da colpo di arma da fuoco alla gamba.

Indaga la polizia

Il giovane, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. Gli agenti di polizia hanno avviato la indagini per ricostruire quanto accaduto al 22enne.